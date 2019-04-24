Купи сміття і розруха: як окупований Крим готується до курортного сезону – фото

Вже через місяць в окупованому Росією Криму розпочнеться активний курортний сезон. Проте, останні роки кількість відпочивальників різко зменшилась, а пляжі пустували ціле літо. Це й не дивно, адже окупанти знищують красу півострова, повсюди валяється сміття, а інфраструктура занепадає.

У мережі на сторінці блогера RoksolanaToday&Крым25% з'явилися сумні фото з Криму, на яких видно у якому жахливому стані перебувають найбільш популярні для туристів міста – Ялта, Джанкой і Керч.

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"Крим. В окупованій Керчі на вулиці Дубініна помічені російські нанотехнології", – з іронією зауважив блогер під фото відкритого каналізаційного люка.



Окупанти придумали, як закрити каналізаційний люк у Керчі



Окупанти "оригінально" ремонтують дороги

Севастополь

ГОСТы РФ стабильны

Это уже законченный ремонт pic.twitter.com/xKyeCvglnz — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 квітня 2019 р.

На інших світлинах видно, що вулиці міст завалені сміттям, яке ніхто не прибирає.