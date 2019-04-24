Купи сміття і розруха: як окупований Крим готується до курортного сезону – фото
Вже через місяць в окупованому Росією Криму розпочнеться активний курортний сезон. Проте, останні роки кількість відпочивальників різко зменшилась, а пляжі пустували ціле літо. Це й не дивно, адже окупанти знищують красу півострова, повсюди валяється сміття, а інфраструктура занепадає.
У мережі на сторінці блогера RoksolanaToday&Крым25% з'явилися сумні фото з Криму, на яких видно у якому жахливому стані перебувають найбільш популярні для туристів міста – Ялта, Джанкой і Керч.
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"Крим. В окупованій Керчі на вулиці Дубініна помічені російські нанотехнології", – з іронією зауважив блогер під фото відкритого каналізаційного люка.
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На інших світлинах видно, що вулиці міст завалені сміттям, яке ніхто не прибирає.