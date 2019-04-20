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      Відразу і закриємо: у мережі висміяли спробу окупантів почати літній сезон у Криму

      246 Читать новость на русском
      У мережі показали фото відкриття окупантами літнього сезону у Криму
      У мережі показали фото відкриття окупантами літнього сезону у Криму / RoksolanaToday&Крим

      Окупаційна влада Криму вирішила "відкрити" на українському півострові літній сезон, однак їхній задум їм традиційно не вдався. Місцеві жителі на цей захід практично не прийшли.

      Опубліковані користувачами соцмереж фото напівпорожньої «святкової» площі з’явились на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим.

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      Цей так званий фестиваль окупанти провели в Севастополі у суботу, 20 квітня. Як видно на фото, відвідали його мало людей.

      Севастополь. На площі Нахімова проходить фестиваль "Відкриття літнього сезону". Вражає. Давайте відразу і закриття – щоб два рази не вставати, – пише блогер.


      Так зване відкриття сезону в Криму/ Джерело: Twitter-сторінка RoksolanaToday&Крим


      Людей в окупованому Севастополі на "фестивалі" мало/ RoksolanaToday&Крим

       

      Над "розважальною програмою" посіпаки Росії також довго не думали – традиційно вирішили доправити усе так званою виставкою зброї.

       


      "Виставка зброї" від окупантів/ Джерело: Twitter-сторінка RoksolanaToday&Крим


      Людей в окупованому Севастополі на "фестивалі" мало людей/ RoksolanaToday&Крим

      Зазначимо, окупаційна влада Криму наприкінці кожного такого літнього сезону дуже перебільшує кількість туристів, які нібито відвідали півострів у цей час. Однак у Держприкордонслужбі зазначають, що насправді все зовсім не так. З року в рік до анексованого Криму приїжджає все менше туристів, в тому числі й у літній сезон.

      Якщо до анексії півострів приймав понад 6 мільйонів туристів, то у 2018 році таких приїхало близько 1,4 мільйона. І цей показник є більшим, ніж у попередні роки (до прикладу, 2017 – 1,2 мільйона). Цей "ріст" можна пояснити активною пропагандою незаконно збудованого Кримського мосту.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія
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