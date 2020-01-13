Купити та продати землю можна буде виключно у безготівковій формі

Після ухвалення законопроєкту про відкриття ринку землі купити та продати землю можна буде лише у безготівковій формі.

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що у такий спосіб Україна буде боротися з тіньовими ринками, повідомляє "Укрінформ".

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Розрахуватися за придбану землю можна буде лише в безготівковій формі. Потрібно буде показати, звідки ці гроші взялися. Можна буде взяти кредит,

– пояснив Милованов.

Обов’язковий показ походження грошей на купівлю землі стане запобіжником того, щоб "чорні" чи нелегальні гроші не зайшли на ринок і не спотворили його.

За словами міністра, державна підтримка буде зосереджена на здешевлення відсотків для купівлі землі.

Ми очікуємо, що буде відсоток, під який можна буде брати кредит, у 3-5% річних у гривнях. Це дуже прийнятні пільгові умови на рівні інфляції, або менше інфляції,

– додав Тимофій Милованов.

Міністр пояснив, що Україна формально компенсуватиме банкам відсоткову ставку Національного банку, це те, що називається обліковою ставкою. "Ми будемо підтримувати тих, хто є маленьким фермером", – додав політик.

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Він зазначив, що також буде створено фонд гарантування кредитів для того, щоб люди, які працюють на землі, але не мають кредитної історії, змогли подати заявки у банки, а держава зі свого боку буде гарантувати ризики, аби банки могли видати кредити.

"Суспільство вимагає недоступу іноземців, і це гарантовано сьогодні. Суспільство вимагає обмеження, тому 10 тисяч гектарів – це той компроміс, який виглядає найбільш прийнятним", – сказав міністр.

Довідка. 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. Після цього нардепи внесли до законопроєкту понад 4 тисячі правок.

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