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      Купити та продати землю можна буде виключно у безготівковій формі

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      Законопроєкт про ринок землі №2178-10 можуть ухвалити найближчим часом / Getty Images

      Після ухвалення законопроєкту про відкриття ринку землі купити та продати землю можна буде лише у безготівковій формі.

      Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що у такий спосіб Україна буде боротися з тіньовими ринками, повідомляє "Укрінформ".

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      Розрахуватися за придбану землю можна буде лише в безготівковій формі. Потрібно буде показати, звідки ці гроші взялися. Можна буде взяти кредит,
      – пояснив Милованов.

      Обов’язковий показ походження грошей на купівлю землі стане запобіжником того, щоб "чорні" чи нелегальні гроші не зайшли на ринок і не спотворили його.

      За словами міністра, державна підтримка буде зосереджена на здешевлення відсотків для купівлі землі.

      Ми очікуємо, що буде відсоток, під який можна буде брати кредит, у 3-5% річних у гривнях. Це дуже прийнятні пільгові умови на рівні інфляції, або менше інфляції,
      – додав Тимофій Милованов.

      Міністр пояснив, що Україна формально компенсуватиме банкам відсоткову ставку Національного банку, це те, що називається обліковою ставкою. "Ми будемо підтримувати тих, хто є маленьким фермером", – додав політик.

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      Він зазначив, що також буде створено фонд гарантування кредитів для того, щоб люди, які працюють на землі, але не мають кредитної історії, змогли подати заявки у банки, а держава зі свого боку буде гарантувати ризики, аби банки могли видати кредити.

      "Суспільство вимагає недоступу іноземців, і це гарантовано сьогодні. Суспільство вимагає обмеження, тому 10 тисяч гектарів – це той компроміс, який виглядає найбільш прийнятним", – сказав міністр.

      Довідка. 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. Після цього нардепи внесли до законопроєкту понад 4 тисячі правок.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Гроші Ринок землі Тимофій Милованов Законодавство НБУ
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