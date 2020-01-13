3 години або 2 місяці: у Гончарука пояснили ситуацію із голосуванням за ринок землі

У прем’єр-міністра наголошують, що для голосування закону про ринок землі у Верховній Раді все готове. Однак цей процес може зайняти 3 години або 2 місяці.

Справа лише за політичною волею, про це радник прем'єр-міністра України з економічних питань Олексій Мушак написав на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо: Законопроєкт про ринок землі готовий до другого читання: які правки вніс комітет

Так, Рада може розпочати процес голосування за закон про ринок землі у другому читанні. Голосування можуть провести за скороченою процедурою – за 3 години. Повна процедура займе близько 2 місяців.

Є два варіанти розгляду в ВР. Або по повній процедурі, що займе порядку 2 місяців і одну й ту саму правку в різних варіаціях будуть розглядати більше 2000 раз. Або згідно рекомендацій комітету, який пропонує розглянути документ з використанням 119 та 45 статті Регламенту ВР,

– пояснив він.

Яка процедура голосування ?

Мушак повідомив, що наразі правки об'єднані в 9 блоків, в кожному з яких підтримано системну правку. Усі інші правки до тих же положень законопроекту вважаються відхиленими.

За його словами, те саме можна повторити в сесійному залі. Спочатку на Погоджувальній раді приймається рішення про розгляд цього закону по 119 регламенту. Радник Гончарук анаголошує, що для цього рішення не потрібно погодження інших фракцій, бо "Слуга народу" має понад 226 голосів.

"Далі за це рішення маєють проголосувати лише 150 депутатів в сесійному залі, бо це процедурне рішення. Після цього 9 основних правок мають бути підтримані 226 голосами ЗА. Всі інші правки згідно 45 статті Регламенту ВР вважаються вже розглянутими та відхиленими", – написав Мушак.

Правки до законопроєкту про ринок землі: що треба знати

Мушак розповів, що текст законопроекту складається з 6 сторінок. 70% закону – це внесення змін до 130 та 131 статті Земельного кодексу. До другого читання подано 4018 поправок на 2583 сторінках.

Понад 2000 правок в тій чи іншій мірі стосуються питання референдуму.

Саме слово "референдум" зустрічається 4 178 раз. Частіше, ніж будь-яке інше слово. На мою думку, це є законодавчий спам, що має на меті лише затримку прийняття закону. Оскільки референдум необхідно виписувати не в земельному кодексі, а в іншому законі,

– зазначив радник Гончарука.

Що передбачає законопроєкт про ринок землі?Законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі, Верховна Рада схвалила в першому читанні 13 листопада. Якщо точніше, то законопроєкт скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Запрацює все з 1 жовтня 2020 року.



Наразі у проєкті закону передбачені такі обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Законопроєкт також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак це тимчасова заборона – до 1 січня 2024 року. Це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.



У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / Інфографіка 24 каналу

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