Місто не придатне для цивільного життя: Трегубов описав ситуацію у Куп'янську

Ситуація навколо Куп'янська залишається напруженою, а логістичні шляхи перебувають під постійним прицілом ворожих БпЛА. Хоча російські окупанти не припиняють спроб заходити інфільтраційними групами, Сили оборони ефективно зрізають ворожі плацдарми та руйнують плани ворога.

Російські війська намагаються пробивати нові маршрути для просування в північні райони Куп'янська. Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу про поточну ситуацію на Харківському напрямку та дії Сил оборони України.

Що відбувається в самому Куп'янську

Віктор Трегубов запевнив, що будівлі у місті збереглися краще, ніж у повністю зруйнованих Вовчанську чи Волновасі. Втім, вести там безпечне цивільне життя наразі неможливо.

Деякі будівлі там є. Це все ж таки не Вовчанськ, не умовна Волноваха. Там не повністю зведено до нуля. Але для цивільного життя воно зараз непридатне абсолютно. Будівлі є, але інфраструктура вже не та,

– наголосив речник.

Він розповів, що загарбників, які раніше пробралися в центр міста та трималися довкола лікарні, повністю вибили українські захисники. Після цього росіяни намагалися розширити "сіру зону" через Голубівку в напрямку Радьківки, аби спростити заведення піхоти, але ці спроби зазнали невдачі.

Бої біля Куп'янська: дивіться на карті

Яка ситуація на різних берегах Осколу

За словами військового, ситуація на Куп'янському напрямку фактично складається з двох окремих епізодів по обидва береги річки Оскіл. На західному березі українські сили суттєво скоротили ворожий плацдарм, змусивши окупантів заходити вузькою смугою вздовж річки з півночі на південь, що робить їхні переміщення зручною ціллю для ураження.

Водночас на схід від Осколу росіяни активно застосовують БпЛА та посилають малі інфільтраційні групи. Сили оборони ефективно протидіють цим маневрам і завдають ворогу суттєвих втрат.

У нашій зоні відповідальності втрати ворога сягають до трьохсот осіб на добу, з них більшість – безповоротні. Якщо відрахувати початок кампанії від кінця весни, то росіян стає менше. Але оскільки це інфільтрація малими групами, у них ще є ресурс для того, щоб це підтримувати,

– зазначив Трегубов.

Також спікер спростував загрозу для Великого Бурлука, зауваживши, що ситуація там залишається стабільною, а незначні пересування ворога відбуваються поза межами населених пунктів.