Сили оборони контролюють 90% Куп'янська і повернули частину Покровська, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ взяв участь у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Він розповів про успіхи на Покровському напрямку та оборону Куп'янська.

Російська армія продовжує штурмувати позиції українських військових. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає 24 Канал.

Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті?

Сили оборони України відкинули окупантів від Куп'янська та повернули під контроль майже 90% території міста. Це відбулося завдяки активним пошуково-ударним діям.

На Покровському напрямку українські підрозділи утримують оборону і перехоплюють ініціативу. Завдяки контрнаступу повернули контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині міста та 56 квадратними кілометрами у районах Гришине, Котлине й Удачне.

Сирський зазначив, що зовнішня підтримка має велике значення для Сил оборони України. Через це військові закликають партнерів наростити обсяги міжнародної допомоги, щоб зміцнити протиповітряну та протиракетну оборону та підвищити ефективність вогневого ураження.

Що відомо про просування росіян?