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      Курортний сезон в окупованому Криму таки провалився: промовисті фото

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      Пляжі в окупованому Криму вражають відсутністю туристів
      Пляжі в окупованому Криму вражають відсутністю туристів / twitter.com/KrimRt

      Курортний сезон в окупованому Росією Криму провалився з тріском ще у червні. І це попри заяви Росії про "великий наплив відпочиваючих". Місцеві пляжі пустують, у морі майже ніхто не купається, а туристи не спішать їхати на півострів.

      Нові показові фото з окупованого півострова опублікувала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

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      Так, в окупованому місті Щолкіне пустують навіть надувні човни та "банани", які завжди мали неабиякий попит серед туристів.


      Несезон в окупованому Щолкіному

      У Феодосії на пляжах майже немає відпочивальників навіть у спекотну погоду і тепле море. Як видно на світлинах, там пустують навіть пляжні кафе, столики яких розставлені у тіньку.

       

      Не краща ситуація й на інших популярних пляжах. Шезлонги залишаються порожніми, у морі купаються лише кілька людей, а загалом на набережній не видно натовпу туристів.


      На пляжах в окупованому Криму майже немає відпочивальників

       

       

       

      blog_ava
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      25 червня
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      Теги: Новини Криму Анексія Криму Відпочинок Україна – Росія Новини України
      Джерело: 24 канал
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