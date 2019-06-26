Курортний сезон в окупованому Криму таки провалився: промовисті фото

Курортний сезон в окупованому Росією Криму провалився з тріском ще у червні. І це попри заяви Росії про "великий наплив відпочиваючих". Місцеві пляжі пустують, у морі майже ніхто не купається, а туристи не спішать їхати на півострів.

Нові показові фото з окупованого півострова опублікувала у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

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Так, в окупованому місті Щолкіне пустують навіть надувні човни та "банани", які завжди мали неабиякий попит серед туристів.



Несезон в окупованому Щолкіному

У Феодосії на пляжах майже немає відпочивальників навіть у спекотну погоду і тепле море. Як видно на світлинах, там пустують навіть пляжні кафе, столики яких розставлені у тіньку.

Не краща ситуація й на інших популярних пляжах. Шезлонги залишаються порожніми, у морі купаються лише кілька людей, а загалом на набережній не видно натовпу туристів.



На пляжах в окупованому Криму майже немає відпочивальників