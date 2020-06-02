На вівторок, 2 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти трохи подешевшали.

За інформацією Національного банку, 2 червня один долар коштуватиме 26 гривень 82 копійки. Це на 5 копійок менше, ніж було попереднього банківського дня.

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Щодо головної валюти Євросоюзу, то вона після різкого стрибка дещо здала позиції. За одне євро слід викласти 29 гривень 80 копійок. Це на 13 копійок менше, ніж було 1 червня.

Вартість валюти на міжбанку:

долар: у межах 26,78 – 26,80 гривні;

євро: у межах 29,80 – 29,82 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

долар продавали за 26,83 гривні, а купували за 26,75 гривні;

за євро слід було віддати 29,58 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 29,48 гривні.

Курс валют у 2020 році: що відомо

Курс гривні доволі нестабільний . У березні гривня різко впала. А вже починаючи з квітня почала помалу, але стабільно рости.

. У березні гривня різко впала. А вже починаючи з квітня почала помалу, але стабільно рости. У Мінекономіки вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50 . Наприкінці року в обмінниках ми побачимо 30.

. Наприкінці року в обмінниках ми побачимо 30. В оновленому держбюджеті-2020 гривню заклали на рівні 29 за долар.

гривню заклали на рівні 29 за долар. У 2020 на гривню впливатимуть ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу