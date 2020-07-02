На четвер, 2 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта другий день поспіль знецінюється. Водночас євро та долар зміцнюють свої позиції, демонструючи здорожчання.

За інформацією Національного банку, у другий день місяця долар подорожчав одразу на 11 копійок. Станом на 2 липня за долар доведеться віддати 26 гривень 77 копійок.

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Євро виросло у ціні ще більше – на 13 копійок. Якщо 1 липня його вартість складала 29 гривень 86 копійок, то станом на 2 липня євро коштує 29 гривень 99 копійок.

Вартість валюти на міжбанку

долар: у межах 26,86 – 26,88 гривні;

євро: у межах 30,18 – 30,19 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продають за 26,63 гривні, а купують за 26,84 гривні;

за євро треба віддати 29,66 гривні, а продати валюту ЄС можна за 30,08 гривні.

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Курс гривні під час кризи: головне

Українці звикли, що будь-яка криза призводить до великого падіння курсу національної валюти. Всі минулі кризи гривня падала, однак у 2020 році цього не відбулося.

Це трапилося зокрема і через те, що українці побачили, що під час кризи банківська система може бути надійною, а банки повертають депозити та часом навіть знижують відсотки.

Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу