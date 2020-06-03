На середу, 3 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Якщо американська валюта дещо впала в ціні, то євро показало різке зростання.

За даними НБУ, офіційний курс долара 3 червня буде 26 гривень 80 копійок. Це лише на дві копійки менше, аніж за день до цього, 2 червня.

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Натомість євро зросло в ціні. Валюта ЄС додала 12 копійок за один день, тож її офіційний курс 3 червня – 29 гривень 92 копійки.

Вартість долара та євро на міжбанку

На міжбанку вартість долара становила 26,79 гривні (купівля) та 26,81 гривні (продаж). Щодо євро, то ціни були 29,96 гривні та 29.98 гривні відповідно.

Вартість іноземної валюти в обміннику

В обмінниках за один долар доведеться викласти 26,87 гривні. Продати американську валюту можна буде за 26,67 гривні.

На євро ціну встановили на рівні 29,90 гривні. Здати валюту можна буде за 29,42 гривні.