На понеділок, 3 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта стабільна, а от головна валюта Євросоюзу продовжує дорожчати.

Офіційний курс долара та євро 3 серпня

За даними Національного банку, долар коштує 27 гривень 68 копійок. А це на 1 копійку менше, ніж було попереднього банківського дня.

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Відчутніше зросла в ціні головна валюта Євросоюзу. За одне євро слід викласти 32 гривень 78 копійок. У порівнянні з 31 липнем – аж на 23 копійки більше.

Вартість валюти на міжбанку

долар США: 27,71 – 27,74 гривні;

євро: 32,75 – 32,79 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27,61 гривні, а купували за 27,68 гривні;

за євро слід було віддати 32,25 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,35 гривні.

Зверніть увагу! Мінекономіки дало свій прогноз щодо курсу гривні у 2021 році. Долар коштуватиме 29,1 гривні. Водночас наприкінці року гривня зміцніє – до 28,8. Такі дані заклали в прогноз економічного й соціального розвитку України.



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