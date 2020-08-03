Курс валют на 3 серпня: долар – стабільний, євро знову суттєво подорожчав
На понеділок, 3 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта стабільна, а от головна валюта Євросоюзу продовжує дорожчати.
Офіційний курс долара та євро 3 серпня
За даними Національного банку, долар коштує 27 гривень 68 копійок. А це на 1 копійку менше, ніж було попереднього банківського дня.
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Відчутніше зросла в ціні головна валюта Євросоюзу. За одне євро слід викласти 32 гривень 78 копійок. У порівнянні з 31 липнем – аж на 23 копійки більше.
Вартість валюти на міжбанку
- долар США: 27,71 – 27,74 гривні;
- євро: 32,75 – 32,79 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар продавали за 27,61 гривні, а купували за 27,68 гривні;
- за євро слід було віддати 32,25 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,35 гривні.
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