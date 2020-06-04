На четвер, 4 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Так, долар США впав на п'ять копійок, а євро на чотири зросло.

Курс валют від Нацбанку

За даними НБУ, офіційний курс долара 4 червня буде 26 гривень 75 копійок. Це на п'ять копійок менше, аніж у минулий банківський день – 3 червня.

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Євро натомість другий день поспіль починає повільно "повзти" угору і наближатися до позначки у 30. На 4 червня національний регулятор встановив курс 29 гривень 96 копійок за одне євро. Минулого банківського дня євровалюта вартувала на чотири копійки дешевше.

Вартість долара та євро на міжбанку

На міжбанку вартість долара становить 26,72 гривні при купівлі та 26,74 гривні – продаж. Щодо євро, то ціни були 29,97 гривні та 29.99 гривні відповідно.

Вартість іноземної валюти в обміннику

В обмінниках за один долар доведеться віддати 26,78 гривні. Продати американську валюту можна буде за 26,70 гривні.

На євро ціну встановили на рівні 29,80 гривні. Здати валюту можна за 29,70 гривні.

Зверніть увагу! У бюджеті на 2020 рік закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники, зокрема і прогноз середньорічного курсу долара через епідемію COVID-19. У Кабміні очікують, що долар сягне позначки 29,5 гривні за одиницю.

Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу