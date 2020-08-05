Курс валют на 5 серпня: долар та євро знову підскочили в ціні
На середу, 5 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня знову знецінилася щодо обох валют.
Офіційний курс долара та євро 5 серпня
За інформацією Національного банку, долар коштує 27 гривень 82 копійки. А це на 9 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня.
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Ще відчутніше зросло в ціні євро. За головну валюту ЄС потрібно викласти 32 гривні 72 копійки. У порівнянні з 4 серпнем – на 21 копійку більше.
Вартість валюти на міжбанку
- долар США: 27,76 – 27,79 гривні;
- євро: 32,54 – 32,57 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар продавали за 27,70 гривні, а купували за 27,75 гривні;
- за євро слід було віддати 32,53 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,40 гривні.
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