На середу, 5 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня знову знецінилася щодо обох валют.

Офіційний курс долара та євро 5 серпня

За інформацією Національного банку, долар коштує 27 гривень 82 копійки. А це на 9 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня.

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Ще відчутніше зросло в ціні євро. За головну валюту ЄС потрібно викласти 32 гривні 72 копійки. У порівнянні з 4 серпнем – на 21 копійку більше.

Вартість валюти на міжбанку

долар США: 27,76 – 27,79 гривні;

євро: 32,54 – 32,57 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27,70 гривні, а купували за 27,75 гривні;

за євро слід було віддати 32,53 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,40 гривні.

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Зверніть увагу! Міністерство економіки прогноз щодо курсу гривні у 2021 році. Долар коштуватиме 29,1 гривні. Водночас наприкінці року гривня зміцніє – до 28,8. Такі дані Міністерство економіки дало свійДолар коштуватимеВодночас наприкінці року гривня зміцніє – до 28,8. Такі дані заклали в прогноз економічного й соціального розвитку України.

Як змінювався курс долара в Україні за роками / Інфографіка 24 каналу