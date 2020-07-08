На середу, 8 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня відчутно зміцніла відносно обох валют.

Офіційний курс долара та євро 8 липня

За даними Нацбанку, у середу, 8 липня, американський долар коштуватиме 26 гривень 93 копійки. Це на 19 копійок менше, ніж було попереднього банківського дня.

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Подешевшала і головна валюта Євросоюзу – за одне євро слід викласти 30 гривень 41 копійку. У порівнянні з 7 липнем це на 31 копійку менше.

Вартість валюти на міжбанку

долар США: 26,91 – 26,94 гривні;

євро: 30,38 – 30,40 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 26,95 гривні, а купували за 26,87 гривні;

за євро потрібно було віддати 30,25 гривні, а продати валюту Євросоюзу можна було за 30,11 гривні.

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Що відомо про курс валют в Україні у 2020 році

У Мінекономіки прогнозують середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 28,50. Наприкінці року в обмінниках побачимо 30.

прогнозують середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 28,50. Наприкінці року в обмінниках побачимо 30. В оновленому держбюджеті-2020 гривню заклали на рівні 29 за долар.

гривню заклали на рівні 29 за долар. У 2020 на гривню впливатимуть ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ.

ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ. Нещодавно фонд погіршив прогноз курсу гривні до долара на період до 2025 року. Зокрема, на 2020 рік там закладають курс на рівні 30 гривень за долар.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу