На четвер, 11 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта майже не змінилася у ціні, тоді як євро стрімко подорожчав.

За інформацією Національного банку, у попередній банківський день один долар коштував 26 гривень 64 копійки. А вже 11 червня вартість долара зменшилася до 26 гривень і 63 копійок, тобто "вічнозелений" втратив лише 1 копійку.

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Натомість євро додало у ціні аж 20 копійок. Якщо 10 червня його вартість складала 30 гривень 8 копійок, то станом на 11 червня євро коштує 30 гривень 28 копійок.

Вартість валюти на міжбанку

долар: у межах 26,57 – 26,60 гривні;

євро: у межах 30,19 – 30,22 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продають за 26,52 гривні, а купують за 26,74 гривні;

за євро треба віддати 29,76 гривні, а продати валюту ЄС можна за 30,24 гривні.

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Курс гривні під час кризи: головне

Українці звикли, що будь-яка криза як наслідок призводить до великого падіння курсу національної валюти. Всі минулі кризи гривня падала, однак у 2020 році цього не відбулося.

Це трапилося зокрема і через те, що українці побачили, що під час кризи банківська система може бути надійною, а банки повертають депозити та часом навіть знижують відсотки.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 до 2019 років / Інфографіка 24 каналу