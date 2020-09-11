На п'ятницю, 11 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Вартість головної валюти США не змінилася, натомість європейська відчутно подорожчала.

Офіційний курс долара та євро 11 вересня

За інформацією НБУ, один долар коштує 27 гривень 83 копійки. Такою ж його вартість була і 10 вересня.

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Натомість євро відчутно подорожчало. За головну валюту Євросоюзу треба віддати 32 гривні 97 копійок. У порівнянні з попереднім банківським днем – на 20 копійок більше.

Вартість валюти на міжбанку

долар : 27,85 – 27,87 гривні;

: 27,85 – 27,87 гривні; євро: 33, 14 – 33,16 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27,86 гривні, а купували за 27,82 гривні;

продавали за 27,86 гривні, а купували за 27,82 гривні; за євро слід було віддати 32,85 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,77 гривні.

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Cередньорічний курс становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі – 29,5 гривні за долар), наприкінці року – 28,3 гривні, можливе коливання в обидві сторони на одну гривню (в офіційному прогнозі – 30 гривень за долар).

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