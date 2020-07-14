На вівторок, 14 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська гривня знецінилася майже на 30 копійок до євро. Долар, як і європейська валюта, додала у ціні.

За інформацією Національного банку, долар подорожчав одразу на 13 копійок. Станом на 14 липня за долар доведеться віддати 27 гривень 8 копійок.

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Євро виросло у ціні ще більше – на 29 копійок. Якщо 13 липня його вартість складала 30 гривень 39 копійок, то станом на 14 липня євро коштує 30 гривень 68 копійок.

Вартість валюти на міжбанку

долар: у межах 27,10 – 27,12 гривні;

євро: у межах 30,76 – 30,79 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продають за 26,95 гривні, а купують за 27,18 гривні;

за євро треба віддати 30,22 гривні, а продати валюту ЄС можна за 30,70 гривні.

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Курс гривні під час кризи: головне

Українці звикли, що будь-яка криза призводить до великого падіння курсу національної валюти. Всі минулі кризи гривня падала, однак у 2020 році цього не відбулося.

Це трапилося зокрема і через те, що українці побачили, що під час кризи банківська система може бути надійною, а банки повертають депозити та часом навіть знижують відсотки.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу