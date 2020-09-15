Курс валют на 15 вересня: гривня стрімко обвалилася
На вівторок, 15 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві іноземні валюти значно подорожчали.
За даними Нацбанку, у вівторок один долар коштуватиме 28 гривень. Це на 10 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня, 14 вересня.
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Євро також зросло у ціні, однак дещо більше, ніж долар – на 18 копійок. За європейську валюту українцям доведеться заплатити 33 гривні 25 копійок.
Вартість валюти на міжбанку
- долар: 27,98 – 28 гривень;
- євро: 33,23 – 33,25.
Вартість валюти в обмінниках
- долар продавали за 27,95 гривні, а купували за 28,03 гривні;
- євро можна було продати за 32,99 гривні, купували українці валюту за 33,12 гривні.
Як змінювався курс долара в Україні за роками / Інфографіка 24 каналу