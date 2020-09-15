На вівторок, 15 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві іноземні валюти значно подорожчали.

За даними Нацбанку, у вівторок один долар коштуватиме 28 гривень. Це на 10 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня, 14 вересня.

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Євро також зросло у ціні, однак дещо більше, ніж долар – на 18 копійок. За європейську валюту українцям доведеться заплатити 33 гривні 25 копійок.

Вартість валюти на міжбанку

долар: 27,98 – 28 гривень;

27,98 – 28 гривень; євро: 33,23 – 33,25.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27,95 гривні, а купували за 28,03 гривні;

27,95 гривні, а купували за 28,03 гривні; євро можна було продати за 32,99 гривні, купували українці валюту за 33,12 гривні.

Яким буде курс долара у 2020 році? Гривня систематично дешевшала і дійшла до позначки 28 гривень за долар. Однак аналітики МВФ прогнозують, що далі економічна ситуація погіршуватиметься, і до кінця 2020 року долар коштуватиме 30 гривень. Водночас аналітики Мінекономрозвитку прогнозують, що середній курс долара у 2020 становитиме 27 гривень, а в грудні за один долар українцям доведеться платити 28,2 гривні.

Як змінювався курс долара в Україні за роками / Інфографіка 24 каналу