На четвер, 17 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. І валюта США, і ЄС піднялись у ціні на кілька копійок.

Офіційний курс валют долара та євро за 17 вересня

Як повідомляє Нацбанк, у четвер, 17 вересня, 1 долар коштуватиме 28 гривень 12 копійок. Це на 6 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Напередодні Курс валют на 16 вересня: долар і євро подорожчали

Щодо євро, то воно теж піднялось у вартості. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 39 копійок. Отож, євро подорожчало за день на 5 копійок.

Вартість валюти на міжбанку:

долар – 28,06 – 28,08 гривні;

– 28,06 – 28,08 гривні; євро – 33,30 – 33,33 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар: купівля – 27,99 гривні, продаж – 28,20 гривні;

купівля 27,99 гривні, продаж – 28,20 гривні; євро: купівля – 32,98 гривні, продаж – 33,41 гривні.

Курс долара у держбюджеті-2021

Кабмін уже передав до Верховної Ради законопроєкт державного бюджету на 2021 рік. Згідно з документом, курс долара на наступний рік повинен становити 29 гривень 10 копійок. Проте, зазначили у проєкті, до кінця 2021 року гривня має зміцніти принаймні на 30 копійок, отож курс за одиницю європейської валюти вже може становити 28 гривень 80 копійок.

Тим часом у Мінекономіки прогнозують, що до кінця 2020 року курс долара знизиться. В середньому 1 долар коштуватиме 28,3 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу