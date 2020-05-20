Курс валют на 20 травня: долар падає вниз, євро підіймається вгору

На середу, 20 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американський долар упав в ціні на кілька копійок, натомість євро подорожчало.

Курс долара та євро на 20 травня

За даними національного регулятора, американський долар 20 травня коштуватиме 26 гривень 52 копійки.

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Одиниця американської валюти подешевшала на 5 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем – 19 травня.

Щодо євро, то за даними НБУ, він піднявся за добу на 23 копійки до 29 гривень 2 копійок.

На міжбанку американський долар коливатиметься у межах 26,54 – 26,57 гривні. За євро торгуватимуть 29,02 – 29,05 гривні.

В обмінниках придбати долар США можна буде за 26 гривень 71 копійку, а продати – за 26 гривень 47 копійок.

Щодо євровалюти, то за 1 євро в обмінниках даватимуть 28 гривень 59 копійок, а проситимуть 29 гривень 5 копійок.

Чи продовжить падати долар: прогноз

Починаючи з квітня гривня почала помалу, але стабільно рости. На цей тиждень (18-22 травня) експерти прогнозують її подальше зміцнення. Офіційний курс гривні щодо долара буде коливатися від 26,40 до 26,95. Щодо обмінників, то люди зможуть обміняти доларову валюту за курсом 26,30 – 27,05.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу