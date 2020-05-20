Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Курс валют на 20 травня: долар падає вниз, євро підіймається вгору

- Читать новость на русском
Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 20 травня 2020
Яким буде курс валют від НБУ 20 травня / 24 канал

На середу, 20 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американський долар упав в ціні на кілька копійок, натомість євро подорожчало.

Курс долара та євро на 20 травня

За даними національного регулятора, американський долар 20 травня коштуватиме 26 гривень 52 копійки.

Актуально Час купувати долар: що буде з гривнею цього тижня

Одиниця американської валюти подешевшала на 5 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем – 19 травня.

Щодо євро, то за даними НБУ, він піднявся за добу на 23 копійки до 29 гривень 2 копійок.

На міжбанку американський долар коливатиметься у межах 26,54 – 26,57 гривні. За євро торгуватимуть 29,02 – 29,05 гривні

В обмінниках придбати долар США можна буде за 26 гривень 71 копійку, а продати – за 26 гривень 47 копійок.

Щодо євровалюти, то за 1 євро в обмінниках даватимуть 28 гривень 59 копійок, а проситимуть 29 гривень 5 копійок.

Чи продовжить падати долар: прогноз

Починаючи з квітня гривня почала помалу, але стабільно рости. На цей тиждень (18-22 травня)  експерти прогнозують її подальше зміцнення. Офіційний курс гривні щодо долара буде коливатися від 26,40 до 26,95. Щодо обмінників, то люди зможуть обміняти доларову валюту за курсом 26,30 – 27,05. 

 

курс долара
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Гривня Долар Долар-Гривня Валюта Курси валют Євро
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Смерть реформи прокуратури: чому Венедіктова знищує те, що розпочав Зеленський
сьогодні , 10:30 Смерть реформи прокуратури: чому Венедіктова знищує те, що розпочав Зеленський
Віталій Шабунін
Чому Кучма не найкращий президент?
19 травня , 21:30 Чому Кучма не найкращий президент?
Денис Казанський
Бізнес майбутнього: що чекає індустрію FinTech через 10 років
16 травня , 22:14 Бізнес майбутнього: що чекає індустрію FinTech через 10 років
Тетяна Панасюк