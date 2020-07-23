На четвер, 23 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня продовжує знецінюватися щодо головних іноземних валют.

Офіційний курс долара та євро 23 липня

За інформацією Національного банку, долар коштує 27 гривень 78 копійок. А це на 12 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня.

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Зросла в ціні й головна валюта Євросоюзу. За одне євро слід викласти 32 гривень 19 копійок. У порівнянні з 22 липнем – на 48 копійок більше.

Вартість валюти на міжбанку

долар США: 27,82 – 27,85 гривні;

євро: 32,24 – 32,27 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 28 гривень, а купували за 27,90 гривні;

за євро слід було віддати 32,13 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 31,95 гривні.

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Що відомо про курс валют в Україні у 2020 році

У Мінекономіки прогнозують середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 28,50. Наприкінці року в обмінниках можемо побачити 30.

прогнозують середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 28,50. Наприкінці року в обмінниках можемо побачити 30. В оновленому держбюджеті-2020 гривню заклали на рівні 29 за долар.

гривню заклали на рівні 29 за долар. У 2020 на гривню впливатимуть ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ.

ціни на світовому ринку, поведінка інвесторів, світова криза, пандемія COVID-19 та співпраця з МВФ. Раніше фонд погіршив прогноз курсу гривні до долара на період до 2025 року. Зокрема, на 2020 рік там закладають курс на рівні 30 гривень за долар.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу