На четвер, 27 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти трохи подешевшали.

Офіційний курс долара та євро 27 серпня

За інформацією НБУ, 27 серпня один долар коштує 27 гривень 39 копійок. А це на 4 копійки менше, ніж було попереднього банківського дня.

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Ще відчутніше подешевшало євро. За головну валюту Євросоюзу треба дати 32 гривні 28 копійок. У порівнянні з 26 серпнем – на 12 копійок менше.

Вартість валюти на міжбанку

долар : 27,45 – 27,48 гривні;

: 27,45 – 27,48 гривні; євро: 32,44 – 32,48 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27,47 гривні, а купували за 27,44 гривні;

продавали за 27,47 гривні, а купували за 27,44 гривні; за євро слід було віддати 32,25 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,18 гривні.

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прогноз щодо курсу гривні у 2021 році. Долар коштуватиме 29,1 гривні. Водночас наприкінці року гривня зміцніє – до 28,8. Такі дані Міністерство економіки дало свійДолар коштуватимеВодночас наприкінці року гривня зміцніє – до 28,8. Такі дані заклали в прогноз економічного й соціального розвитку України.

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