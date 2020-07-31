Курс валют на 31 липня: вартість долара та євро дещо зросла
На п'ятницю, 31 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Вартість головної валюти США зросла на 1 копійку, євро – на 9.
Офіційний курс долара та євро 31 липня
За інформацією Національного банку, долар коштує 27 гривень 69 копійок. А це на 1 копійку більше, ніж було попереднього банківського дня.
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Відчутніше зросла в ціні головна валюта Євросоюзу. За одне євро слід викласти 32 гривень 55 копійок. У порівнянні з 30 липнем – на 9 копійок більше.
Вартість валюти на міжбанку
- долар США: 27,70 – 27,73 гривні;
- євро: 32,66 – 32,69 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар продавали за 27,67 гривні, а купували за 27,60 гривні;
- за євро слід було віддати 32,35 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,22 гривні.
Як змінювався курс долара в Україні за роками / Інфографіка 24 каналу