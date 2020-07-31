На п'ятницю, 31 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Вартість головної валюти США зросла на 1 копійку, євро – на 9.

Офіційний курс долара та євро 31 липня

За інформацією Національного банку, долар коштує 27 гривень 69 копійок. А це на 1 копійку більше, ніж було попереднього банківського дня.

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Відчутніше зросла в ціні головна валюта Євросоюзу. За одне євро слід викласти 32 гривень 55 копійок. У порівнянні з 30 липнем – на 9 копійок більше.

Вартість валюти на міжбанку

долар США: 27,70 – 27,73 гривні;

євро: 32,66 – 32,69 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27,67 гривні, а купували за 27,60 гривні;

за євро слід було віддати 32,35 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,22 гривні.

Зверніть увагу! Міністерство економіки прогноз щодо курсу гривні у 2021 році. Долар коштуватиме 29,1 гривні. Водночас наприкінці року гривня зміцніє – до 28,8. Такі дані Міністерство економіки дало свійДолар коштуватимеВодночас наприкінці року гривня зміцніє – до 28,8. Такі дані заклали в прогноз економічного й соціального розвитку України.

Як змінювався курс долара в Україні за роками / Інфографіка 24 каналу