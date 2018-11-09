Після тріумфального росту курсу біткойна з 1000 доларів навесні до 4000 влітку-2017 про цю криптовалюту говорили всі. У грудні-2017 біткойн коштував нечувані 20 тисяч доларів. Далі було падіння до 13 і 7 тисяч. Зараз біткойн сюрпризів не демонструє. Що буде далі?

Від чого залежить курс біткойну та яке майбутнє в нього може бути – сайту 24 каналу пояснив експерт блокчейн-технологій Вадим Попов.

Біткойн у флеті (період часу, при якому ціна не підвищується і не падає – "24") вже котрий місяць, ціна не опускалася нижче 6000. Тому не можна сказати, що він падає. Це консолідація, і коли вона завершиться – ніхто не знає,

– відзначив Попов.

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Фактори, які впливають на ціну біткойна: ринковий попит, регулятори, великі майнери, розробники і те, що вони роблять (або не роблять).

За словами експерта, ринок дуже сподівається на вхід інституційних інвесторів, який може стати потужним фактором зростання. Всю інфраструктуру для цього вже практично підготували, але великі гравці поки не поспішають заходити на такий високо ризикований ринок.

Коли це станеться, складно сказати, є варіант що і ніколи, припустив експерт. Проте, багато хто чекає схвалення біткойн-ETF весною-2019, що може стати спусковим фактором для нового ралі.

Що таке біткойн-ETFЦе біржовий фонд, який торгує акціями. Передбачається, що біткойн буде його базовим активом. Покупці або власники цих акцій не працюватимуть безпосередньо з криптовалютою, зароблятимуть на змінах курсу. При цьому вони – не власники криптовалюти. Схвалення біткойн ETF приведе на ринок великих інституційних інвесторів, – вважають криптоексперти.

Втім, пояснив Попов, усією повнотою інформації не володіє ніхто. Тому фактором росту чи падіння біткойну може стати багато інших речей. Зростання може початися навіть в цьому році, а може не початися і в 2019-му. Якщо всі сильно хочуть зростання, цього ще недостатньо для того, щоб воно почалося.

Ринок оздоровлюється і остигає після торішнього ралі, ціна біткойну знаходиться приблизно на рівні листопада минулого року, і ніхто не знає, що буде далі,

– констатував експерт.

На думку Попова, швидше за все ринку знадобиться ще кілька місяців для набору оборотів по біткойн-транзакціях, а також для усунення негативних чинників, що заважають зайти великим грошам: мова про регулювання ринку, тому що на даний момент ним легко маніпулювати.

Для інституціоналів ризиків занадто багато. Навряд чи вони зважаться зайти на такий "дикий" ринок, яким поки ще є криптовалюта. Але спільнота працює над цим, як і регулятори в різних країнах, так що прогрес є,

– зазначив експерт.

Ми можемо побачити зростання як в цьому році, так і в наступному. Але жодних гарантій тут ніхто не дасть. Ціна може ще неодноразово просісти до того, як почнеться новий "бичачий забіг". Тому непрофесіоналам рекомендується триматися подалі від ринку, – наголосив Вадим Попов.

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