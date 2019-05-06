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      Прогноз курсу долара на тиждень

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      Курс долара на тиждень - прогноз курса валют на тиждень Україна
      Чи виросте долар на тижні / НБУ

      Незважаючи на велику кількість вихідних, свят і переносів робочих днів, курс долара зберігає свою стабільність до гривні. Підприємства-імпортери, банки та спекулянти зменшили свою активність, а населення, навпаки, переводить валюту в гривню, щоб витрачати її в святкові дні.

      Низька активність збережеться і на найближчому тижні, а динаміка долара залишиться досить скромною.

      Цього тижня ми очікуємо незначного зростання долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,6 гривні, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,5-26,7 гривні,
      – сказав у коментарі 24 каналу старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

      Він нагадав, що з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,62 грн до 26,48 грн (-0,5%).

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      Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Долар Валюта
      Джерело: 24 канал
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