Курс валют на 20 січня: гривня продовжує знецінюватися
На понеділок, 20 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти знову подорожчали.
За прогнозом НБУ, 20 січня американська валюта коштуватиме 24 гривні 25 копійки.
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Таким чином "вічнозелений" стане дорожчим ще на 16 копійок.
Також додасть у ціні і європейська валюта. Одне євро коштуватиме 26 гривень 94 копійки. А це на 4 копійки більше, ніж було попереднього банківського дня – 17 січня.
Що відомо про зміни курсу валют
У попередні місяці гривня активно зміцнювалася, а долар здешевшав аж до 23,3 гривні. Однак від кінця грудня ситуація різко змінилася. Долар та євро суттєво подорожчали. Від початку 2020 року гривня знецінилася відносно долара та євро на 40-60 копійок.
За прогнозами Нацбанку, загроз для падіння вартості гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись і у 2020 році.
Відповідно до прогнозів Мінекономіки, долар для українців коштуватиме приблизно 27 гривень.
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Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу