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      Курс валют на 20 січня: гривня продовжує знецінюватися

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      Курс валют НБУ на 20 січня / stocksnap.io

      На понеділок, 20 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти знову подорожчали.

      За прогнозом НБУ, 20 січня американська валюта коштуватиме 24 гривні 25 копійки

      Зверніть увагу: Дані НБУ: 69% компаній хочуть підвищувати зарплати працівникам протягом року

      Таким чином "вічнозелений" стане дорожчим ще на 16 копійок.

      Також додасть у ціні і європейська валюта. Одне євро коштуватиме 26 гривень 94 копійки. А це на 4 копійки більше, ніж було попереднього банківського дня  17 січня. 

      Що відомо про зміни курсу валют 

      У попередні місяці гривня активно зміцнювалася, а долар здешевшав аж до 23,3 гривні. Однак від кінця грудня ситуація різко змінилася. Долар та євро суттєво подорожчали. Від початку 2020 року гривня знецінилася відносно долара та євро на 40-60 копійок.

      За прогнозами Нацбанку, загроз для падіння вартості гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись і у 2020 році.

      Відповідно до прогнозів Мінекономіки, долар для українців коштуватиме приблизно 27 гривень.

      Цікаво! Долар має коштувати 10 гривень, – дослідження The Economist

      курс валют

      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

       
      blog_ava

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України НБУ Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро Валюта
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