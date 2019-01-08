Курс валют на 8 січня: євро та долар значно подорожчали
На вівторок, 8 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти суттєво подорожчали.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, "зелений" став дорожчим на 19 копійок у порівнянні з 4 січням.
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Тож долар у вівторок, 8 січня, коштуватиме 27 гривень 70 копійок.
Європейська валюта подорожчала значно більше, аніж американська – аж на 37 копійок. Так, 1 євро можна буде купити за 31 гривню 59 копійок.
Джерело: 24 канал
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