Курс валют на 8 січня: євро та долар значно подорожчали

На вівторок, 8 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти суттєво подорожчали.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, "зелений" став дорожчим на 19 копійок у порівнянні з 4 січням.

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Тож долар у вівторок, 8 січня, коштуватиме 27 гривень 70 копійок.

Європейська валюта подорожчала значно більше, аніж американська – аж на 37 копійок. Так, 1 євро можна буде купити за 31 гривню 59 копійок.