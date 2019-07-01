Курс валют на 1 липня: долар та євро ледь додали в ціні

На понеділок, 1 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти незначно подорожчали.

За даними на офіційному сайті НБУ, в порівнянні з попереднім банківським днем (27 червня), американська валюта додала в ціні 1 копійку.

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Тож у понеділок, у перший день липня, долар можна придбати за 26 гривень 17 копійок.

Європейська валюта додала у ціні трішки більше – 3 копійки.

Тож вартість євро 1 липня становить 29 гривень 76 копійок.