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      Курс валют на 1 липня: долар та євро ледь додали в ціні

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      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 1 липня 2019
      Курс валют НБУ на 1 липня / GettyImages

      На понеділок, 1 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти незначно подорожчали.

      За даними на офіційному сайті НБУ, в порівнянні з попереднім банківським днем (27 червня), американська валюта додала в ціні 1 копійку. 

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      Тож у понеділок, у перший день липня, долар можна придбати за 26 гривень 17 копійок.

      Європейська валюта додала у ціні трішки більше – 3 копійки.

      Тож вартість євро 1 липня становить 29 гривень 76 копійок.

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      Теги: Новини України Гривня Валюта Євро Курси валют Долар Долар-Гривня
      Джерело: 24 канал
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