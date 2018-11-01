На четвер, 1 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Як американська, так і європейська валюти продовжують дешевшати.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 1 листопада, долар США і євро продовжуть падати в ціні щодо гривні.

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Так, американський долар втратив у ціні 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем і буде коштувати 28 гривень і 11 копійок.

Євро здешевшало значно більше – 20 копійок, порівняно з вівторком. Відтак європейська валюта тепер коштуватиме 31 гривні 82 копійки.