Курс валют на 1 листопада: гривня продовжує зміцнення
На четвер, 1 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Як американська, так і європейська валюти продовжують дешевшати.
Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 1 листопада, долар США і євро продовжуть падати в ціні щодо гривні.
Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України
Так, американський долар втратив у ціні 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем і буде коштувати 28 гривень і 11 копійок.
Євро здешевшало значно більше – 20 копійок, порівняно з вівторком. Відтак європейська валюта тепер коштуватиме 31 гривні 82 копійки.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
В Україні масово святкують День захисника Вітчизни23 лютого 2012 , 22:44
Сімферопольці вийшли на протест з вимогою повернути українські телеканали10 березня 2014 , 15:20
"Шахтар" може підсилитись захисником збірної України "в будь-який момент"5 листопада 2016 , 08:35
Металіст 1925 презентував нову форму9 липня 2017 , 11:01