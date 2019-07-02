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      Курс валют на 2 липня: долар подорожчав, євро трохи втратив позиції

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      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 2 липня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 2 липня / Getty Images

      На вівторок, 2 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська валюта трохи додала у ціні, натомість європейська – несуттєво подешевшала.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 2 липня ціна американського долара становитиме 26,21 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні 4 копійки.

      Щодо євро, то він навпаки подешевшав і також не суттєво – мінус 2 копійки, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 1 липня.

      Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 29,74 гривні.

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      Теги: Новини України Євро Гривня Долар-Гривня Долар Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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