Курс валют на 2 липня: долар подорожчав, євро трохи втратив позиції

На вівторок, 2 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська валюта трохи додала у ціні, натомість європейська – несуттєво подешевшала.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 2 липня ціна американського долара становитиме 26,21 гривні. Зверніть увагу! Курс долара в Україні: прогноз на тиждень Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні 4 копійки. Щодо євро, то він навпаки подешевшав і також не суттєво – мінус 2 копійки, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 1 липня. Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 29,74 гривні.