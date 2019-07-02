Курс валют на 2 липня: долар подорожчав, євро трохи втратив позиції
На вівторок, 2 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська валюта трохи додала у ціні, натомість європейська – несуттєво подешевшала.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 2 липня ціна американського долара становитиме 26,21 гривні.
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Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні 4 копійки.
Щодо євро, то він навпаки подешевшав і також не суттєво – мінус 2 копійки, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 1 липня.
Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 29,74 гривні.
Джерело: 24 канал
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