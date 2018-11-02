Курс валют на 2 листопада: гривня суттєво падає щодо євро, долар також дорожчає
На п'ятницю, 2 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як і американська, так і європейська валюти додали у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 2 листопада ціна американського долара становитиме 28,16 гривні.
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Зауважимо, що це на 5 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подорожчав, однак уже суттєвіше. Якщо порівнювати з курсом на четвер, його ціна зросла аж на 26 копійок.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 32,08 гривні.
Джерело: 24 канал
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