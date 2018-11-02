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      Курс валют на 2 листопада: гривня суттєво падає щодо євро, долар також дорожчає

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      Курс валют НБУ на 2 листопада: гривня продовжує знецінюватися.
      Курс валют НБУ на 2 листопада: гривня продовжує знецінюватися. / flickr.com

      На п'ятницю, 2 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як і американська, так і європейська валюти додали у ціні.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 2 листопада ціна американського долара становитиме 28,16 гривні.

      Зауважимо, що це на 5 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також подорожчав, однак уже суттєвіше. Якщо порівнювати з курсом на четвер, його ціна зросла аж на 26 копійок.

      Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 32,08 гривні.

      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро Валюта Курси валют НБУ
      Джерело: 24 канал
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