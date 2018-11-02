На п'ятницю, 2 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як і американська, так і європейська валюти додали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 2 листопада ціна американського долара становитиме 28,16 гривні. Читайте також: Долар подорожчає до 2 листопада: яка причина Зауважимо, що це на 5 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також подорожчав, однак уже суттєвіше. Якщо порівнювати з курсом на четвер, його ціна зросла аж на 26 копійок. Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 32,08 гривні.