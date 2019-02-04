Курс валют на 4 лютого: долар і євро різко здешевіли

На понеділок, 4 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти значно втратили у ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, долар втратив у ціні аж 17 копійок.

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Так, у понеділок, 4 лютого, американський "зелений" можна буде купити за 27 гривень і 57 копійок. Водночас європейська валюта здешевіла ще більше. Тому 4 лютого євро коштуватиме 31 гривню 62 копійки, що на 24 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.