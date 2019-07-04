09:19
4 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іванка Трамп поділяє самотність Путіна. Пиня проти геїв
      Вєсті Кремля
      21:21, 3 липня
      Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів
      Вєсті.UA
      19:16, 3 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 3 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Курс валют на 4 липня: долар та євро невпинно падають

      930 Читать новость на русском
      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 4 липня 2019
      Курс валют НБУ на 4 липня / unsplash.com

      На четвер, 4 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти продовжують падати.

      За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем "зелений" втратив у ціні 13 копійок

      Читайте також: Як часто в Україні підробляють гроші і які саме: цікаві дані

      Тож у четвер, 4 липня, вартість долара становитиме 26 гривень 4 копійки.

      Відносно євро гривня теж укріпила свої позиції. Європейська валюта здешевшала ще на 17 копійок. Купити євро можна буде за 29 гривень 41 копійку

      blog_ava
      Путін сказав, чого хоче від Зеленського, щоб почати з ним діалог
      сьогодні
      3431
      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня Євро Валюта Курси валют НБУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Паспорти всім українцям, обстріли медиків і бійців ЗСУ: для чого Путін посилив тиск на Україну
      сьогодні , 08:49 Паспорти всім українцям, обстріли медиків і бійців ЗСУ: для чого Путін посилив тиск на Україну
      Олексій Чибісов 228
      Зачем Трампу военный парад
      3 липня , 23:00 Зачем Трампу военный парад
      Іван Яковина 780
      Луганск – донбасский Чернобыль с претензией на мировое господство
      3 липня , 22:01 Луганск – донбасский Чернобыль с претензией на мировое господство
      Ольга Черненко 910
      Все для перемоги: як партіям з низьким рейтингом надолужити втрачене
      3 липня , 20:01 Все для перемоги: як партіям з низьким рейтингом надолужити втрачене
      Ірина Поліщук 1193
      Бізнес у США та Україні: 7 головних відмінностей
      3 липня , 19:01 Бізнес у США та Україні: 7 головних відмінностей
      Яніна Ткачук 2023
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук