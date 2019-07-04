Курс валют на 4 липня: долар та євро невпинно падають

На четвер, 4 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти продовжують падати.

За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем "зелений" втратив у ціні 13 копійок.

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Тож у четвер, 4 липня, вартість долара становитиме 26 гривень 4 копійки.

Відносно євро гривня теж укріпила свої позиції. Європейська валюта здешевшала ще на 17 копійок. Купити євро можна буде за 29 гривень 41 копійку.