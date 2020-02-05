Курс валют на 5 лютого: долар і євро подешевшали
На середу, 5 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти впали у ціні.
Яким буде курс долара щодо гривні
Як повідомляє пресслужба НБУ на своєму офіційному сайті, у середу один американський долар коштуватиме 24,85 гривні. Це на 20 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня – 4 лютого.
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Зауважимо, що ще наприкінці 2019 року американська валюта здебільшого падала та навіть опустилася до позначки 23,3 гривні за одиницю. Проте вже у 2020-му долар почав дорожчати та спершу подолав позначку у 24 гривні, а 3 лютого – й у 25 гривень.
У НБУ, зі свого боку, кажуть, що їм довелося продати 143,5 мільйона доларів з міжнародних золотовалютних резервів задля підтримки курсу гривні. Також у Нацбанку переконують, що загроз для знецінення гривні немає, і гривня продовжить зміцнюватись в 2020 році.
Відповідно до прогнозів Мінекономіки та експертів, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме приблизно 27 гривень за один долар.
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Яким буде курс євро щодо гривні
Якщо порівнювати з курсом на 4 лютого, євро трохи зріс. Таким чином, європейська валюта подешевшала на 30 копійок і коштуватиме у середу 27,45 гривні за одиницю.
Наприкінці минулого року євро здебільшого дешевшав і зумів опуститися нижче за 26 гривень. Зокрема, 20 грудня за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні.
Від початку нового року вартість євро була на рівні 26,4 – 26,5 гривні за одиницю. Вперше євро досяг показника у 26,9 гривні 17-го січня та відтоді поступово піднімався вгору. Зрештою європейська валюта подолала позначку у 27 гривень 24 січня. 27 числа вона знову впала нижче за 27 гривень – до 26,85 гривні за один євро. Але наступного банківського дня євро вже піднявся до 27,12 гривні. Після цього європейська валюта лише зміцнювалася.
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