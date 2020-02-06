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      Курс валют на 6 лютого: долар і євро продовжують дешевшати

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      Курс валют НБУ на 6 лютого / isorepublic.com

      На четвер, 6 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві іноземні валюти знову подешевшали.

      Національний банк України повідомив на своєму офіційному сайті, що 5 лютого ціна американського "зеленого" становитиме 24 гривні 80 копійок.

      Цікаво: Чому гривня почала падати: пояснення НБУ

      Це на 5 копійок менше, аніж було у попередній банківський день – 5 лютого.

      Головна валюта Євросоюзу також продовжує дешевшати й у четвер втратить у ціні 14 копійок. Відтак, 6 лютого за один євро доведеться віддати 27 гривень 32 копійки.

      Як змінюється ціна валюта з початку 2020 року:

      Наприкінці 2019 року Національний банк встановив курс долара на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Така ціна зберігалася впродовж різдвяно-новорічних свят у січні 2020 року.

      Після свят валюта почала поступово дорожчати. Впродовж січня долар додав у ціні понад 1 гривню, а євро – 90 копійок. На початку лютого обидві валюти знову різко підскочили –  ціна "зеленого" перетнула позначку у 25 гривень, а ціна євро наблизилась до 28 гривень за одиницю.

      Проте 4 лютого іноземні валюти почали дешевшати.

      Дізнайтеся більше: Державний бюджет у січні недоотримав чверть доходів: причини

      У НБУ переконують, що загроз для знецінення гривні немає, і національна валюта продовжить зміцнюватись в 2020 році. Водночас відповідно до прогнозів Мінекономіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме приблизно 27 гривень за один долар.

      Середньорічний курс долара щодо гривні , курс валют
      Середньорічний курс долара щодо гривні з 1996-го / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта НБУ
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