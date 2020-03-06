Курс валют на 6 березня: вартість долара знову падає

На п'ятницю, 6 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня після різкого падіння вже другий день поспіль відчутно зміцнюється щодо долара. Втім курс щодо євро поки що стабільний.

Національний регулятор встановив, що в останній день робочого тижня за американський долар доведеться заплатити 24 гривні 74 копійки.

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Таким чином вартість "вічнозеленого" опустилася одразу на 15 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 5 березня.

Натомість за один євро у п'ятницю, 6 березня, потрібно буде віддати 27 гривень 69 копійок.

Таким чином курс гривні щодо головної валюти Євросоюзу залишається практично на тому ж рівні – євро подешевшав лише на 1 копійку.

Як у 2020 році змінювався курс долара

Протягом цього тижня курс гривні щодо долара зберігає тенденцію, яка тривала і впродовж останніх тижнів. Долар вже традиційно влаштовує "цінові гірки", то підіймаючись, то опускаючись.

Загалом цього тижня "вічнозелений" спершу подорожчав на 44 копійки, а потім опустився на 29. Від початку 2020 року долар здорожчав на понад 1 гривню.

Як від початку року змінюється курс євро

Якщо раніше курс євро змінювався паралельно з курсом долара, то в останні тижні ця тенденція змінилася – коли американська валюта дорожчає, то європейська дешевшає, і навпаки.

Так, на початку цього тижня євро здешевшав на 37 копійок, але потім стабілізувався і у наступні 4 дні додав у вартості 9 копійок. Водночас від початку року євро здорожчав на майже 1 гривню 30 копійок.



Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу