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      Курс валют на 8 квітня: долар подешевшав, а євро зросло в ціні

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      Яким буде курс валют від НБУ 8 квітня / myvin.com.ua

      На середу, 8 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська валюта подешевшала, європейська – подорожчала.

      За інформацією на сайті Нацбанку, 8 квітня долар втратив 14 копійок і тепер коштує 27 гривень 10 копійки. Минулого банківського дня за один "вічнозелений" слід було віддати 27 гривень 24 копійок.

      Зверніть увагу Як коронавірус вплинув на міжнародні резерви України

      Натомість європейська валюта зросла у ціні. Одне євро коштує 29 гривень 57 копійок. А це на 19 копійок більше, ніж 7 квітня. Зауважимо, що наприкінці минулого тижня євро коштувало 30 гривень і 8 копійок.

      Вартість валюти на міжбанку

      долар – у межах 27,03 – 27,08 гривні;

      євро – у межах 29,49 – 29,54 гривні.

      Вартість валюти в обмінниках

      В обмінниках долар 7 квітня купували за 26 гривень 90 копійок, а продавали – за 27 гривень 05 копійок.
      Курс євро в обмінниках був таким: 28 гривень 90 копійок – купівля, 29 гривень 20 копійок – продаж.

      Що відомо про ситуацію на валютному ринку? У НБУ зазначили, що пік попиту на долари готівкою вже пройшов. Попит значно зменшився і вийшов на рівень середніх показників до кризи. НБУ почав більше купувати іноземну валюту, ніж продавати її.

      Загалом Нацбанк три рази виходив на ринок і викупив понад 100 мільйонів доларів. Регулятор допоміг банкам поповнити свої каси готівковими доларами та євро.

      статистика курсу валют в Україні з 1996 до 2019 року

      Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта НБУ
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