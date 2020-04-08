Курс валют на 8 квітня: долар подешевшав, а євро зросло в ціні

На середу, 8 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська валюта подешевшала, європейська – подорожчала.

За інформацією на сайті Нацбанку, 8 квітня долар втратив 14 копійок і тепер коштує 27 гривень 10 копійки. Минулого банківського дня за один "вічнозелений" слід було віддати 27 гривень 24 копійок.

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Натомість європейська валюта зросла у ціні. Одне євро коштує 29 гривень 57 копійок. А це на 19 копійок більше, ніж 7 квітня. Зауважимо, що наприкінці минулого тижня євро коштувало 30 гривень і 8 копійок.

Вартість валюти на міжбанку

долар – у межах 27,03 – 27,08 гривні;

євро – у межах 29,49 – 29,54 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

В обмінниках долар 7 квітня купували за 26 гривень 90 копійок, а продавали – за 27 гривень 05 копійок.

Курс євро в обмінниках був таким: 28 гривень 90 копійок – купівля, 29 гривень 20 копійок – продаж.

Що відомо про ситуацію на валютному ринку? У НБУ зазначили, що пік попиту на долари готівкою вже пройшов. Попит значно зменшився і вийшов на рівень середніх показників до кризи. НБУ почав більше купувати іноземну валюту, ніж продавати її.



Загалом Нацбанк три рази виходив на ринок і викупив понад 100 мільйонів доларів. Регулятор допоміг банкам поповнити свої каси готівковими доларами та євро.

Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу