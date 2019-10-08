Курс валют на 8 жовтня: євро і долар відчутно додають у ціні

На вівторок, 8 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з прогнозом національного регулятора, головні валюти США та Євросоюзу суттєво подорожчають.

За даними НБУ, у вівторок, 8 жовтня, за один американський долар доведеться заплатити 24 гривні 87 копійок.

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Таким чином вартість одного "вічнозеленого" зросте на 26 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

Водночас вартість головної валюти Європейського Союзу зросте аж на 32 копійки.

У вівторок один євро коштуватиме 27 гривень 34 копійки.