11:01
8 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін відсвяткував 67-річчя. Опалення від Папи Римського
      Вєсті Кремля
      21:38, 7 жовтня
      Вєсті.UA: Кива засвітився на порносайті. Кортеж Зеленського
      Вєсті.UA
      21:14, 7 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Курс валют на 8 жовтня: євро і долар відчутно додають у ціні

      1907 Читать новость на русском
      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 8 жовтня 2019
      Курс валют НБУ на 8 жовтня / unsplash.com

      На вівторок, 8 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з прогнозом національного регулятора, головні валюти США та Євросоюзу суттєво подорожчають.

      За даними НБУ, у вівторок, 8 жовтня, за один американський долар доведеться заплатити 24 гривні 87 копійок.

      Це варто знати: Чому гривня падає та в якій же валюті тримати заощадження: пояснення фахівця

      Таким чином вартість одного "вічнозеленого" зросте на 26 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

      Водночас вартість головної валюти Європейського Союзу зросте аж на 32 копійки.

      У вівторок один євро коштуватиме 27 гривень 34 копійки.

      blog_ava
      Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      сьогодні
      4813
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Курси валют Валюта Євро Долар-Гривня Долар Гривня НБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Виставка Brand Licensing Europe, або Як світові бренди потрапляють на український ринок?
      сьогодні , 10:00 Виставка Brand Licensing Europe, або Як світові бренди потрапляють на український ринок?
      Під обкладинкою 60
      Луценко і криза в США: про заяви ексгенпрокурора і його вплив на американські вибори
      сьогодні , 09:16 Луценко і криза в США: про заяви ексгенпрокурора і його вплив на американські вибори
      Інна Жолобович 1069
      "Спляча агентура" Кремля, або Ще один доказ про підготовку Росії до окупації Криму та Донбасу
      сьогодні , 08:40 "Спляча агентура" Кремля, або Ще один доказ про підготовку Росії до окупації Криму та Донбасу
      Блог Медіа 1112
      Головні новини 7 жовтня: Пашинський за ґратами і зрив розведення військ на Донбасі
      сьогодні , 08:00 Головні новини 7 жовтня: Пашинський за ґратами і зрив розведення військ на Донбасі
      Емал Набі 3754
      Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      сьогодні , 06:53 Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      Яніна Ткачук 4813
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук