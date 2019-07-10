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      Курс валют на 10 липня: долар і євро далі летять вниз

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      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 10 липня 2019
      Курс валют НБУ на 10 липня / unsplash.com

      На середу, 10 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти продовжують втрачати в ціні.

      За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта здешевшала на 12 копійок. Тож у середу 1 долар коштує 25 гривень 48 копійок.

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      Тим часом європейська валюта втратила в ціні ще більше – 15 копійок. Так, вартість 1 євро становить 28 гривень 56 копійок.

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      Теги: Новини України НБУ Євро Долар Валюта Курси валют Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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