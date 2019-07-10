Курс валют на 10 липня: долар і євро далі летять вниз
На середу, 10 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти продовжують втрачати в ціні.
За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, американська валюта здешевшала на 12 копійок. Тож у середу 1 долар коштує 25 гривень 48 копійок.
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Тим часом європейська валюта втратила в ціні ще більше – 15 копійок. Так, вартість 1 євро становить 28 гривень 56 копійок.
Джерело: 24 канал
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