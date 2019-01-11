Курс валют на 11 січня: долар та євро суттєво додали у ціні

На п'ятницю, 11 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і євро, і американський долар відзначилися значним здорожчанням.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, ціна американського долара у п'ятницю, 11 січня, становитиме 28 гривень 27 копійок.

Читайте також: Курс долара в Україні: які зміни чекають на валюту до кінця тижня

Зауважимо, що це на 15 копійок більше, аніж попереднього банківського дня.

Своєю чергою, ціна європейської валюти злетіла ще вище. Так, ціна євро станом на 11 січня – 32 гривні 60 копійок.

Це – на 39 копійок більше у порівнянні із курсом за 10 січня.