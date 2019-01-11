Курс валют на 11 січня: долар та євро суттєво додали у ціні
На п'ятницю, 11 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і євро, і американський долар відзначилися значним здорожчанням.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, ціна американського долара у п'ятницю, 11 січня, становитиме 28 гривень 27 копійок.
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Зауважимо, що це на 15 копійок більше, аніж попереднього банківського дня.
Своєю чергою, ціна європейської валюти злетіла ще вище. Так, ціна євро станом на 11 січня – 32 гривні 60 копійок.
Це – на 39 копійок більше у порівнянні із курсом за 10 січня.
Джерело: 24 Канал
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