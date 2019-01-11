09:30
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос
      Вєсті.UA
      19:59, 10 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Курс валют на 11 січня: долар та євро суттєво додали у ціні

      1636 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 11.01.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 11 січня / glavred.info

      На п'ятницю, 11 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і євро, і американський долар відзначилися значним здорожчанням.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, ціна американського долара у п'ятницю, 11 січня, становитиме 28 гривень 27 копійок.

      Читайте також: Курс долара в Україні: які зміни чекають на валюту до кінця тижня

      Зауважимо, що це на 15 копійок більше, аніж попереднього банківського дня.

      Своєю чергою, ціна європейської валюти злетіла ще вище. Так, ціна євро станом на 11 січня – 32 гривні 60 копійок.

      Це – на 39 копійок більше у порівнянні із курсом за 10 січня.

      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців
      сьогодні , 08:56 Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців
      Ірина Поліщук 322
      Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      сьогодні , 08:40 Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      Артем Овдієнко 1272
      ЧС-1970 з футболу: справжня війна, "злочин", "крадіжка" і "матч" століття
      сьогодні , 07:33 ЧС-1970 з футболу: справжня війна, "злочин", "крадіжка" і "матч" століття
      488
      "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      10 січня , 22:00 "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      Ukrainer 1753
      Зґвалтування в Україні: статистика в інфографіці
      10 січня , 21:30 Зґвалтування в Україні: статистика в інфографіці
      4146
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
       8 січня , 14:01
      Вбивство Мозгового — боротьба бойовиків за сфери впливу, — Адміністрація Президента
       24 травня 2015 , 13:28
      Лідер Динамо прокоментував ймовірність переходу в Шахтар
       10 грудня 2018 , 22:17
      Легендарний екс-форвард Динамо відзначився красивим асистом за європейський клуб (відео)
       11 грудня 2018 , 09:42
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук