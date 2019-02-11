Курс валют на 11 лютого: долар та євро подешевшали
На понеділок, 11 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська і європейська валюта продовжують дешевшати.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, 11 лютого ціна американського долара становитиме 26 гривень 89 копійок.
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Це на 6 копійок менше, аніж було 8 лютого.
Головна валюта Євросоюзу втратила у ціні теж 6 копійок. Відтак, у понеділок за один євро прийдеться віддати 30 гривень 52 копійки.
Джерело: 24 канал
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