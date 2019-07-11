Курс валют на 11 липня: гривня несподівано обвалилася

На четвер, 11 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти значно додали у ціні щодо українських грошей.

За даними, опублікованими на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала аж на 22 копійки.

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Тож у четвер, 11 липня, 1 долар коштує 25 гривень 70 копійок.

Європейська валюта додала у ціні ще більше – 27 копійок.

Вартість 1 євро становить 28 гривень 83 копійки.