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      Курс валют на 11 липня: гривня несподівано обвалилася

      1 Читать новость на русском
      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 11 липня 2019
      Курс валют НБУ на 11 липня / Фото прес-служби НБУ // flickr

      На четвер, 11 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти значно додали у ціні щодо українських грошей.

      За даними, опублікованими на офіційному сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала аж на 22 копійки. 

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      Тож у четвер, 11 липня, 1 долар коштує 25 гривень 70 копійок.

      Європейська валюта додала у ціні ще більше – 27 копійок.

      Вартість 1 євро становить 28 гривень 83 копійки.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Євро Долар-Гривня Долар Гривня
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