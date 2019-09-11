Курс валют на 11 вересня: долар досяг мінімуму за три роки

На середу, 11 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти знову різко втрачають у ціні.

За даними НБУ, долар втратив у своїй вартості одразу 15 копійок і вперше за три роки коштуватиме менше, ніж 25 гривень.

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Так, 11 вересня за головну валюту США доведеться заплатити 24 гривні 88 копійок.

Водночас євро став дешевшим на 14 копійок. У середу він коштуватиме 27 гривень 47 копійок.