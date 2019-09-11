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      Курс валют на 11 вересня: долар досяг мінімуму за три роки

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 11 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 11 вересня / money24.kharkov.ua

      На середу, 11 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти знову різко втрачають у ціні.

      За даними НБУ, долар втратив у своїй вартості одразу 15 копійок і вперше за три роки коштуватиме менше, ніж 25 гривень.

      Зверніть увагу! Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Так, 11 вересня за головну валюту США доведеться заплатити 24 гривні 88 копійок.

      Водночас євро став дешевшим на 14 копійок. У середу він коштуватиме 27 гривень 47 копійок.

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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта
      Джерело: 24 канал
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