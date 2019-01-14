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      Курс валют на 14 січня: долар і євро дещо втратили у ціні

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      Курс валют НБУ на сьогодні 14.01.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 14 січня: долар і євро дешевшають / Фото з відкритих джерел

      На понеділок, 14 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта подешевшали, причому обидві фактично однаково.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 14 січня ціна американського долара становитиме 28,15 гривні.

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      Зауважимо, що це на 12 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також подешевшав, проте вже на 13 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.

      Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 32,47 гривні.

      Теги: Новини України Гроші Долар-Гривня Гривня НБУ Курси валют Євро Долар Валюта
      Джерело: 24 канал
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