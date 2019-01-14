Курс валют на 14 січня: долар і євро дещо втратили у ціні

На понеділок, 14 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта подешевшали, причому обидві фактично однаково.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 14 січня ціна американського долара становитиме 28,15 гривні.

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Зауважимо, що це на 12 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також подешевшав, проте вже на 13 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.

Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 32,47 гривні.