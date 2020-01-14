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      Курс валют на 14 січня: гривня знову зміцнюється щодо долара і євро

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      Курс валют НБУ на 14 січня / 24 Канал

      На вівторок, 14 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська національна валюта дещо додала щодо головних валют США та ЄС.

      НБУ повідомляє, що у вівторок, 14 січня, американський долар коштуватиме 23 гривні 93 копійки.

      Зверніть увагу! Яким буде курс долара в 2020 році в Україні: прогноз

      Таким чином вартість одного "вічнозеленого" знизиться на 4 копійки, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 13 січня.

      Так само несуттєво подешевшає і головна валюта Європейського Союзу – на 3 копійки.

      У вівторок за один євро доведеться заплатити 26 гривень 62 копійки.

      Як змінюється курс валют з початку 2020 року?

      Від початку 2020 року валюта почала дорожчати. З 28 грудня і впродовж новорічно-різдвяних свят долар тримався на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Відтак за 2 тижні нового року валюта додала у ціні по 20-30 копійок.

      Тим часом Нацбанк прогнозує, що загроз для знецінення гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.

      Дізнайтеся більше: Чому гривня зміцнюється: пояснення МВФ

      Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар.

      середньорічний курс гривні, скільки коштував долар
      Середньорічний курс гривні з 1996 року / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
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