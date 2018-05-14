Курс валют на 14 травня: ціна на долар не змінилась, а євро подорожчав
На понеділок, 14 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.Згідно з офіційними даними, на сайті НБУ американський долар протримається на тій же позначці, що й до вихідних.
За інформацією Нацбанку, 14 травня ціна американського долара становитиме 26 гривень 19 копійок.
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Додамо, що його вартість після вихідних не змінилася.
А ось європейська валюта у порівнянні із п'ятницею, 11 травня, піднялася у ціні аж на 15 копійок.
Так, 14 травня вартість євро становитиме 31 гривню 26 копійок.
Джерело: 24 Канал
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