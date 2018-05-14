Курс валют на 14 травня: ціна на долар не змінилась, а євро подорожчав

На понеділок, 14 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.Згідно з офіційними даними, на сайті НБУ американський долар протримається на тій же позначці, що й до вихідних.

За інформацією Нацбанку, 14 травня ціна американського долара становитиме 26 гривень 19 копійок. Читайте також: Нацбанк Польщі порахував, скільки грошей перерахували українські заробітчани додому Додамо, що його вартість після вихідних не змінилася. А ось європейська валюта у порівнянні із п'ятницею, 11 травня, піднялася у ціні аж на 15 копійок. Так, 14 травня вартість євро становитиме 31 гривню 26 копійок.