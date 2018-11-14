Курс валют на 14 листопада: долар і євро трохи додають у ціні
На середу, 14 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта дещо подорожчали.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 14 листопада ціна американського долара становитиме 27,92 гривні.
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Зауважимо, що це на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подорожчав, якщо порівнювати з курсом на вівторок, але лише на 1 копійку.
Відтак, 14 листопада європейська валюта тепер коштуватиме 31,44 гривні.
Джерело: 24 канал
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