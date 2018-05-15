Курс валют на 15 травня: євро суттєво подорожчав

На вівторок, 15 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта дещо подешевшала, натомість європейська суттєво додала у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 15 травня ціна американського долара становитиме 26,17 гривні.

Читайте також: В Україні функціонуватиме ще одна платіжна система, – НБУ

Зауважимо, що це на дві копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він навпаки подорожчав – плюс 11 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 14 травня.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,37 гривні.