Курс валют на 15 липня: долар і євро подешевшали
На понеділок, 15 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейські валюти втратили позиції.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 15 липня ціна американського долара становитиме 25,76 гривні.
Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" втратив у ціні 4 копійки.
Щодо євро, то він також подешевшав, щоправда суттєвіше – мінус 13 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 12 липня.
Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 28,99 гривні.
Джерело: 24 канал
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