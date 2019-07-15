Курс валют на 15 липня: долар і євро подешевшали

Яким буде курс валют від НБУ на 15 липня / Фото прес-служби НБУ

На понеділок, 15 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейські валюти втратили позиції.