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      Курс валют на 15 липня: долар і євро подешевшали

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 15 липня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 15 липня / Фото прес-служби НБУ

      На понеділок, 15 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейські валюти втратили позиції.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 15 липня ціна американського долара становитиме 25,76 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" втратив у ціні 4 копійки.

      Щодо євро, то він також подешевшав, щоправда суттєвіше – мінус 13 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 12 липня.

      Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 28,99 гривні.

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Гроші Курси валют НБУ Долар Євро Валюта
      Джерело: 24 канал
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