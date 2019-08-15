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      Курс валют на 15 серпня: долар та євро подорожчали

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 15 серпня 2019
      Курс валют НБУ на 15 серпня / unsplash.com

      На четвер, 15 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість обох світових валют не суттєво змінилася.

      НБУ встановив, що 15 серпня за один "зелений" доведеться заплатити 25 гривень та 24 копійки.

      Цікаво: Різке зміцнення гривні: що далі буде з курсом

      Це на 9 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Європейська валюта у четвер, 15 серпня, зросла у ціні лише на 2 копійки. Відтак один євро коштує 28 гривень та 24 копійки.

       

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      Теги: Новини України Долар НБУ Гривня Євро Долар-Гривня Курси валют Валюта
      Джерело: 24 канал
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