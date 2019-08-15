Курс валют на 15 серпня: долар та євро подорожчали
На четвер, 15 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість обох світових валют не суттєво змінилася.
НБУ встановив, що 15 серпня за один "зелений" доведеться заплатити 25 гривень та 24 копійки.
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Це на 9 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Європейська валюта у четвер, 15 серпня, зросла у ціні лише на 2 копійки. Відтак один євро коштує 28 гривень та 24 копійки.
Джерело: 24 канал
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